La Ubisoft di Assago toglie lo smart working | lavoratori in sciopero Fiom | Impensabile trasferirsi a Milano con questi costi

Gli impiegati della Ubisoft di Assago hanno deciso di scendere in piazza per protestare contro il ritorno in ufficio. La decisione dell’azienda di eliminare lo smart working ha scatenato un presidio e uno sciopero tra i lavoratori. La Fiom critica la scelta, sottolineando che costringere i dipendenti a trasferirsi a Milano comporta troppi costi e rischi. Sullo striscione esposto durante la protesta si legge: “Don’t play with our lives”, non giocare con le nostre vite. La mobilitazione continua, mentre le tensioni aumentano tra azi

'Don't play with our lives'. Ovvero 'non giocate con le nostre vite'. Questa è la scritta che compare sullo striscione esposto dagli sviluppatori della Ubisoft in presidio sindacale. I lavoratori sono in sciopero da tre giorni perché la multinazionale francese del settore dei videogiochi ha fatto un passo indietro sullo smart working, imponendo ai 110 dipendenti della sede di Assago di lavorare in presenza 5 giorni su 5. Il personale dell'azienda è formato da lavoratori altamente specializzati: molto spesso si tratta di giovani che grazie al lavoro da remoto scelgono di non trasferirsi a Milano, visto l'alto costo della vita.

