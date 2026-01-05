Il silenzio sugli spalti può sembrare un gesto semplice, ma in un mondo sempre più rumoroso diventa difficile trovarlo. Un minuto di quiete, richiesto solo per ascoltare e riflettere, rappresenta spesso una sfida. In un’epoca di costante connessione, il silenzio si fa raro e prezioso, invitandoci a riscoprire momenti di pausa e di ascolto autentico.

Un minuto. Provate a contarlo: ora che vi concentrate è già quasi finito. Eppure si chiedeva solo un minuto, di silenzio, però nella vita moderna sembra diventata una missione impossibile. Nel calcio soprattutto, quando si dovrebbe solo ascoltare il dolore. Che tristezza. E’ successo ieri a San Siro: un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Crans Montana interrotto dall’urlo del solito cretino che si voleva far notare. A lui, che pensava di essere spiritoso forse, ci rivolgiamo per chiedergli di fermarsi un attimo, perché evidentemente di più non riesce. E di pensare al dolore di quelle che famiglie che hanno perso un figlio nella maniera più atroce: non meritava davvero di mostrare un po’ di rispetto? E poi, che vogliamo dire di quei tifosi – ma no, chiamiamoli gente, in un modo neutro, perché di più non meritano – che hanno trasformato il prologo di Atalanta-Roma in una vergogna? E che appena finito il momento di commemorazione non hanno aspettato neanche un secondo per lanciare i propri “vaffa” alla curva avversaria? Così, gratis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il silenzio tradito sugli spalti

Leggi anche: Insulti razzisti verso Adhu Malual e la famiglia sugli spalti. La giocatrice: "Il silenzio non è più un’opzione”

Leggi anche: Inter U23, top in campo ma flop sugli spalti: il dato sugli spettatori contro la Pro Vercelli è bassissimo!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ospedale De Luca e Rossano: La protesta non si ferma. De Magistris al presidio: "Diritto alla salute tradito dal silenzio dei partiti" #VicoEquense - Non si placa la mobilitazione popolare a difesa dell’Ospedale “De Luca e Rossano”. Anche questa domenica, i - facebook.com facebook