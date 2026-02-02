Arsenal-Chelsea semifinale EFL Cup 03-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Nella semifinale di andata dell’EFL Cup, l’Arsenal ha battuto il Chelsea 3-2 a Stamford Bridge. Ora si aspetta la partita di ritorno, che si gioca il 3 febbraio alle 21:00. L’Arsenal cerca di chiudere i giochi, mentre il Chelsea spera di rimontare e passare il turno. Gli appassionati sono pronti a seguire un match intenso, con le squadre che si giocano tutto in questa fase della competizione.

Si riparte dal 3-2 con il quale l'Arsenal ha sconfitto il Chelsea nella semifinale di andata disputata il 14 gennaio a Stamford Bridge. Quel giorno i Gunners avrebbero potuto tranquillamente chiudere il discorso perché i Gunners hanno dominato i Blues, vincendo nettamente la battaglia degli xG, ma non hanno chiuso la pratica.

