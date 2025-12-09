LIVE Sankt Pölten-Juventus Champions League calcio femminile in DIRETTA | importante fare punti in Austria

Segui con noi la diretta della sfida tra Sankt Pölten e Juventus, valida per la Champions League femminile 2025. La partita rappresenta un’occasione importante per la squadra italiana di conquistare punti fondamentali in vista della qualificazione. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa sfida.

La Juventus Women torna sul campo europeo per sfidare lo SKN St. Polten in Champions League. Sulla carta sembra una partita senza particolare storia, ma la realtà è ben diversa. Le giocatrici torinesi, quindi, non possono abbassare la guardia: mancano solo due sfide alla fine del gruppo unico e ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa ai playoff e, magari, a un accesso diretto agli ottavi di finale.