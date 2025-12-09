LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.42 Ingresso in campo delle due squadre. 18.37 Sankt Polten si trova già fuori dalla possibilità di qualificarsi. 18.32 La Juventus deve vincere e segnare, modulo offensivo per Canzi. 18.27 La Juventus viene dal pareggio contro il Lione, serve una vittoria convincente per sistemare la classifica. 18.10 Ecco le formazioni ufficiali: St. Polten: Schluter; Nagy, Krizaj, Ebert, Klein, Gutmann; Matavkova, Laino, Peneau, Mattner; Brunold. All. Fassotte. Juventus Women: Peyraud Magnin; Krumbiegel, Harviken, Calligaris, Carbonell; Pinto, Waiti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

