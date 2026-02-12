LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Ana Capeta sblocca la partita!

Questa sera la Juventus torna a vincere in Champions League femminile. La partita contro il Wolfsburg si è conclusa con un 1-0, grazie a un gol di Ana Capeta. La giocatrice portoghese ha trovato il modo di sbloccare la partita, portando i tre punti alle bianconere. Dopo un primo tempo equilibrato, la Juve ha preso il controllo e ha messo pressione sulla difesa avversaria. Nel finale, il Wolfsburg ha provato a reagire, ma senza successo. La partita è stata intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Endemann da fuori non trova la porta dopo un bel dribbling. 9? Ana Capeta trovata in fuorigioco in contropiede. 7? Gooooooooooooool, Ana Capeta di testa sblocca la partita, Wolfsburg-Juventus 0-1 femminile. 5? Buon inizio delle bianconere che spingono e creano pressing organizzato. 3? Spinge subito la Juventus dalla fascia sinistra con la coppia Carbonell e Bonansea. 1? Inizia la partita! 18.43 Tutto pronto per l'inizio della partita. 18.39 Ingresso in campo delle giocatrici, inno della Champions League in corso. 18.34 Le tedesche al momento sono al secondo posto in classifica, dietro il Bayern Monaco.

