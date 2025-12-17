LIVE Juventus-Manchester United 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Park sblocca la partita

Segui con noi la diretta della sfida tra Juventus e Manchester United, valida per la Champions League femminile. Un match intenso e ricco di emozioni, con Park che apre le marcature con un bellissimo tiro a giro. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi di questa importante partita, in un contesto di grande spettacolo e passione calcistica.

© Oasport.it - LIVE Juventus-Manchester United 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Park sblocca la partita CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Juventus colpita nel suo momento migliore. 11? Gol di Park, tiro a giro sul secondo palo che trova l'angolo preciso, Juventus-Manchester United 0-1 femminile. 9? Grande discesa di Carbonell sulla sinistra che viene respinta in angolo, spinge la Juventus. 7? Destro di Vangsgaard respinto da Tullis-Joyce in tuffo. 5? Girelli di testa non trova la porta. 3? Peyraud-Magnin risolve subito un angolo complicato a favore dello United. 1? Inizia la partita! 20.58 Tutto pronto all'Allianz Stadium. 20.54 Entrano in campo le giocatrici. 20.49 Stanno per scendere in campo le giocatrice.

