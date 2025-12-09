LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Vangsgaard sblocca subito la partita!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? Fallo di Gutmann su Beccari, riparte la Juventus. 11? Juventus che sembra aver approcciato bene al match. 9? Molta nebbia in campo, visione del campo al limite. 7? Spinge ancora la Juventus che vuole subito chiudere la partita. 5? Gooooooooooooooool, zampata vincente di Vangsgaard in mischia, Sankt Polen-Juventus 0-1. 3? Juventus che prende subito il comando del gioco. 1? Inizia la partita! 18.44 Inno della Champions League in corso. 18.42 Ingresso in campo delle due squadre. 18.37 Sankt Polten si trova già fuori dalla possibilità di qualificarsi. 18. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sankt Pölten-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: fondamentali i 3 punti in Austria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Sankt Pölten- Riporta oasport.it
