LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Ana Capeta di testa sfiora la doppietta!

Questa sera la Juventus di calcio femminile batte 1-0 il Wolfsburg nella partita di Champions League in diretta. Ana Capeta sfiora la doppietta con un colpo di testa, ma non riesce a segnare il secondo gol. Al 58’ l’arbitro ammonisce Stolen Godo e assegna una punizione per il Wolfsburg, che si prepara a cercare il pareggio. La partita continua a essere combattuta, con entrambe le squadre che cercano di andare in rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Ammonita Stolen Godo, punizione pericolosa per il Wolfsburg. 56? Fuori Walti e dentro Schatzer nella Juventus. 54? Primi cambi per la Juventus in arrivo. 52? Bonansea al volo manda alto. 50? Ana Capeta di testa impegna Johannes. 48? Wolfsburg entrato aggressivo in campo. 46? Inizia il secondo tempo! 19.33 Ottima Juventus che trova il vantaggio con Ana Capeta, sfiora anche il raddoppio poi sale il Wolfsburg che comunque non riesce mai a fare veramente paura a De Jong. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Wolfsburg-Juventus femminile 0-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera la Juventus torna a vincere in Champions League femminile.

La partita tra Wolfsburg e Juventus nel calcio femminile è iniziata con ritmo intenso.

LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: inizia il secondo tempo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46' Inizia il secondo tempo! 19.33 Ottima Juventus che trova il vantaggio con Ana Capeta, sfiora anche il ... oasport.it

Wolfsburg - Juventus Women 0-1: una traversa per parte, giallo a Popp dopo un fallo su Capeta43' - Suolata di Capeta su Popp, quest'ultima commette fallo sulla calciatrice bianconera e ottiene il cartellino giallo. 38' - TRAVERSA JUVE: battuto corto l'angolo dalla destra ... tuttojuve.com

In caso di qualificazione ai quarti di finale la Juventus Women porterebbe a 1 milione e 115 mila euro i propri ricavi stagionali da Uefa Stasera (ore 18.45) l'andata dei playoff di UWCL contro il Wolfsburg La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook

