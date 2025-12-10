LIVE Perugia-VK Lvi Praga 1-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri ristabiliscono l’equilibrio 25-18
Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e VK Lvi Praga valida per la Champions League volley 2026. La partita si mantiene combattuta, con gli umbri che ristabiliscono l’equilibrio sul punteggio, attualmente di 1-1. Aggiornamenti live e dettagli sul match in corso per non perdere ogni momento della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lunghissimo challenge per eventuale tocco a muro di Solé che non c’è. 4-1 Lungo il primo tempo di Crer. 3-1 Errori al servizio di Praga 2-1 La palla cammina sul nastro dopo l’attacco di Ishikawa e poi termina fuori 2-0 Invasione di Benda 1-0 Muroooooooooooooo Ishikawaaaaaaaa TERZO SET 25-18 Errore al servizio di Praga. Perugia vince il secondo set e ristabilisce l’equilibrio. 24-18 Mani out di Conde. 24-17 Pipe vincente di Ishikawa. 23-17 Fuori il servizio di Giannelli 23-16 Attacco vincente di Semeniuk da posto 4. 22-16 Muro di Crer su Solé. 22-15 Primo tempo di Crer 22-14 Muroooooo Giannelliiiii 21-14 Errore al servizio di Ishikawa. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Perugia-VK Lvi Praga, Champions League volley 2026 in DIRETTA: esordio sulla carta agevole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Perugia e VK Lvi ... Lo riporta oasport.it
A che ora Perugia-VK Lvi Praga oggi, Champions League volley 2026: programma, tv, streaming - VK Lvi Praga, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2025- Da oasport.it
Sta per cominciare l’avventura europea dei BlockDevils. Debutto mercoledì con Praga. sirsafetyperugia.it/new/block-devi… #BlockDevils Vai su X
Block Devils dominano a #Milano e puntano la Champions #AllianzCloud #BlockDevils #ChampionsLeague #GINOSIRCI #Lorenzetti #MondialeperClub #PalaBarton #pallavolo #perugia #Praga #SebastianSolè #Semeniuk #SuperLega #SVLeague - facebook.com Vai su Facebook