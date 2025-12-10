LIVE Perugia-VK Lvi Praga 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri reagiscono nel secondo set
Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e VK Lvi Praga valida per la Champions League volley 2026. Dopo il primo set, gli ospiti conducono 0-1, ma gli umbri tentano di reagire nel secondo parziale. Aggiorna la diretta per non perdere ogni azione e risultato.
24-18 Mani out di Conde. 24-17 Pipe vincente di Ishikawa. 23-17 Fuori il servizio di Giannelli 23-16 Attacco vincente di Semeniuk da posto 4. 22-16 Muro di Crer su Solé. 22-15 Primo tempo di Crer 22-14 Muroooooo Giannelliiiii 21-14 Errore al servizio di Ishikawa. 21-13 Palla accompagnata di Crer nel tentativo di tenere vivo il pallone dopo il muro umbro 20-13 Errore al servizio di Cvanciger 20-12 Primo tempo di Solé 19-12 Primo tempo di Nikacevic. 19-11 Primo tempo di Crosato 18-11 Primo tempo di Nikacevic 18-10 Primo tempo di Crosato 17-10 Si ferma in rete il servizio di Giannelli 17-9 Mooooooonster blooooooooooock Crosato 16-9 Aceeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiii 15-9 Primo tempo di Crosato, lasciato senza muro da Giannelli 14-9 Diagonale di Kollator.
