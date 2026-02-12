LIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-3 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri schiantano i cechi

La squadra di Perugia vince 3-0 contro gli avversari a Praga nella prima tappa della Champions League volley 2026. Gli umbri si sono imposti senza troppi problemi, dimostrando di essere in buona forma. La partita si è conclusa con un risultato schiacciante e ora si attende il ritorno in Italia con il morale alto.

19.27 Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata. Perugia batte Praga domicilio 3-0. 19.25 Successo splendido di Perugia che vince nettamente e non dà mai il minimo appiglio ai cechi. Condotto dal primo all'ultimo punto. Ora in attesa degli altri risultati i quarti di finale con un turno d'anticipo sono dietro l'angolo. MVP Simone Giannelli. Meritatissimo. I PARZIALI 25-13, 25-18, 25-17. Cinque su cinque in Champions League 17-25 VINCE PERUGIA!!!!!!!!!!! 3-0!!!!!!!!! 17-24 Errore in battuta per Cvanciger. 16-24 Ed ecco qua! Match point dopo l'ennesimo errore in battuta dei padroni di casa.

