LIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-18 per gli umbri nel secondo parziale

Questa sera il Perugia conquista il secondo set contro Lvi Praga nella Champions League volley 2026. Dopo un primo parziale perso 25-18, gli umbri sono riusciti a rispondere e a portare a casa il parziale senza troppi problemi. Ora il match si fa più equilibrato, ma Perugia continua a mantenere il ritmo e a mettere pressione agli avversari. La partita prosegue in diretta, con i tifosi che seguono con attenzione ogni punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56 Secondo parziale più equilibrato ma Perugia lo conquista senza grossi patemi. 18-25 SECONDO SET PERUGIA!!!!!!!! Giannelli chiude a rete ed è 2-0 Perugia! 18-24 Praga annulla il primo match point con un bel diagonale di Nikacevic 17-24 Set point Perugia! 16-23 Splendida difesa di Perugia, poi Russo chiude in maniera eccezionale 16-22 Ben Tara attacca ed è mani fuori 16-21 Praga inizia a essere efficace in attacco e trova un mani fuori 15-21 Giannelli non sbaglia 15.-20 Muro di Benda e Perugia viene beffata 14-20 Kollator attacca con una veloce perfetta.

