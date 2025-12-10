LIVE Perugia-VK Lvi Praga 2-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 25-18 gli umbri vincono il terzo set

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e VK Lvi Praga, valida per la Champions League volley 2026. La partita si sta disputando con emozioni e continui capovolgimenti di fronte, con i biancorossi umbri che conquistano il terzo set e portano il punteggio complessivo a 2-1. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Diagonale di Kollator da posto 2. 1-1 Diagonale di Cvanciger. 0-1 Largo l’attacco di Semeniuk QUARTO SET 25-18 Pasticcia Praga nel rigiocare il pallone dopo il pallonetto di Cvanciger. 24-18 Errore al servizio di Praga 23-18 Parallela fulminea di Benda da posto 4 che colpisce in pieno Cvanciger. 23-17 Diagonale di Cvanciger. 22-17 Primo tempo di Crer 22-16 Diagonale vincente di Dzavoronok da posto 4. 21-16 Parallela vincente di Benda da posto 4. 21-15 Primo tempo di Crosato 20-15 La palla è fuori, seppur di pochissimo 20-15 Errore al servizio di Praga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-VK Lvi Praga 2-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-18, gli umbri vincono il terzo set

