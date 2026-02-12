LIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | primo set dominato dagli umbri

In un match di Champions League volley, Perugia conquista il primo set contro Lvi Praga con un gioco deciso e senza troppi sforzi. La squadra italiana sta dominando, e ora si prepara ad affrontare il secondo set con buona fiducia, sperando di chiudere la partita senza troppi problemi. I tifosi sono già in attesa di vedere se gli umbri riusciranno a mantenere il ritmo e portare a casa la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28 Ora intervallo in attesa del secondo set. Perugia proverà a continuare in questo modo per chiudere i conti senza patemi. 18.26 Davvero tutto facile per Perugia in questo primo set. Parziale nettissimo senza nemmeno mettere le marce alte. Praga ha aiutato molto gli ospiti sbagliando davvero troppo. 13.25 PRIMO SET PERUGIA! 12-24 Attacco vincente di Benda con un diagonale stretto 11-24 Set point Perugia 11-23 Questa volta i padroni di casa vanno a segno con un bel lungo linea 10-23 Conde sbaglia l'ennesima battuta dei padroni di casa e Perugia ormai vede il set.

