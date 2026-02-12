LIVE VK Lvi Praga-Perugia 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 12-16 per gli umbri nel secondo set

Questa sera la partita tra Lvi Praga e Perugia si accende con i padroni di casa che tentano di rimanere in partita, ma gli umbri spingono forte e chiudono il secondo set con un punteggio di 12-16. Per ora, Perugia mantiene il vantaggio e continua a cercare il colpo decisivo per portarsi avanti nella sfida di Champions League volley 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-22 Ben Tara attacca ed è mani fuori 16-21 Praga inizia a essere efficace in attacco e trova un mani fuori 15-21 Giannelli non sbaglia 15.-20 Muro di Benda e Perugia viene beffata 14-20 Kollator attacca con una veloce perfetta. Praga non molla. 13-20 Semeniuk non sbaglia mai e mette giù un altro pallone 13-19 Altro giro altro errore al servizio per i cechi 13-18 Attacco perfetto dei cechi con Nikacevic 12-18 Ace di Giannelli con la palla che beffa i cechi e sfiora la linea laterale. 12-17 Al secondo tentativo Ben Tara ce la fa. Perugia inizia ad allungare. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Perugia-VK Lvi Praga 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri reagiscono nel secondo set

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e VK Lvi Praga valida per la Champions League volley 2026.

LIVE Perugia-VK Lvi Praga 2-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 25-18, gli umbri vincono il terzo set

Segui in tempo reale la sfida tra Perugia e VK Lvi Praga, valida per la Champions League volley 2026.

Highlights | Sir Sicoma Monini PERUGIA vs. VK Lvi PRAHA | CEV Champions League Volley 2026

Video Highlights | Sir Sicoma Monini PERUGIA vs. VK Lvi PRAHA | CEV Champions League Volley 2026

