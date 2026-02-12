LIVE SuperG femminile Milano-Cortina 2026 | Brignone in testa fuori Goggia sull’Olympia delle Tofane

Federica Brignone si prende la testa della gara di SuperG femminile sulle Tofane, a Milano-Cortina 2026. La sciatrice italiana ha corso con grande sicurezza e ha segnato il miglior tempo, 1’23”41. Sul percorso, Sofia Pirovano aveva fatto il miglior punteggio fino a poco prima, ma poi è scivolata e si è posizionata terza. Fuori dalla gara invece Lara Goggia, che aveva iniziato bene, si è fermata sull’Olympia delle Tofane.

Federica Brignone firma una prova straordinaria e vola al comando con 1'23"41. Pirovano guida fino al suo arrivo, poi scivola terza. Sofia Goggia fuori dopo un contatto con una porta. Curtoni quarta a un solo centesimo dal podio provvisorio. Il SuperG femminile dei Milano-Cortina 2026 entra nel vivo sull'Olympia delle Tofane e regala subito emozioni forti per i colori azzurri. Con il pettorale numero 2 è Laura Pirovano la prima italiana al cancelletto. Dopo un avvio complicato riesce a recuperare terreno nel tratto centrale e chiude in 1'24"17, tempo che le vale momentaneamente la vetta della classifica.

