LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | tutto fermo sull’Olympia delle Tofane bene Brignone nei curvoni

Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si sono fermate le prove di discesa sulla Olympia delle Tofane. La prima prova maschile è iniziata in ritardo e ancora non si vede nessuno scendere. Nel frattempo, Federica Brignone ha mostrato buone sensazioni nei curvoni, lasciando intravedere una buona forma. La situazione rimane incerta, con gli atleti ancora in attesa di partire. La prova dovrebbe riprendere a breve, mentre gli spettatori continuano a seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.47 Dopo quasi un’ora dall’ultima atleta scesa è ancora presente un po’ di nebbia lungo la pista. La situazione è leggermente migliorata rispetto ad una decina di minuti fa. 12.42 La classifica vede Ortlieb e Raedler in testa con lo stesso tempo (1:39.96) con 7 decimi di vantaggio su Brignone. Non ha concluso la prova Stuhec, mentre non è partita Monsen che dopo la caduta di Crans Montana ha deciso di svolgere il riscaldamento per poi decidere di non prendere il via in questa prova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: tutto fermo sull’Olympia delle Tofane, bene Brignone nei curvoni Approfondimenti su Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Goggia e Brignone assaggiano l’Olympia delle Tofane Questa mattina si è svolta la prima prova della discesa femminile a Cortina, valida per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Brignone convince nei curvoni, lunga interruzione Questa mattina a Cortina si è svolta la prima prova di discesa in vista delle Olimpiadi del 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cortina 2026 Argomenti discussi: Coppa del Mondo. Schladming, lo slalom speciale è di Kristoffersen - Doppietta norvegese: Kristoffersen e McGrath; LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Franzoni tallona Cochran-Siegle. Paris convince; Gigante Schladming, vince Meillard. Borsotti nono; Goggia sfiora il trionfo in SuperG, Melesi 4ª, vince Blanc: rivivi il LIVE!. LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Brignone convince nei curvoni, lunga interruzioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.59 La nebbia arriva anche ... oasport.it LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: Crawford miglior tempo. Buone indicazioni per ParisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA FEMMINILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12:22 Termina qui la ... oasport.it Serata speciale con il campione di sci alpino: tra racconti di carriera, aneddoti e uno sguardo alle Olimpiadi, l’ex azzurro ha incontrato fan e appassionati di montagna facebook Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro". L'intervista di Giuliana Lorenzo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.