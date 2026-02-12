LIVE Speed skating 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA | assalto al podio per Francesca Lollobrigida

Oggi si è acceso il teatro delle Olimpiadi con la gara di speed skating sui 5000 metri donne. Francesca Lollobrigida si mette in corsa per un posto sul podio, in una sfida che promette emozioni fino all’ultimo giro. Nel frattempo, il Canada si fa sentire con due atlete molto aggressive, pronte a mettere pressione e complicare la corsa delle favorite. La gara è in pieno svolgimento e le sorprese non mancheranno.

16.25: Occhio poi al Canada, che presenta un doppio fronte pericolosissimo. Isabelle Weidemann, seconda in Coppa del Mondo con 227 punti, è specialista pura delle distanze lunghe e possiede esperienza olimpica e gestione tattica impeccabile. Accanto a lei c'è Valérie Maltais, bronzo nei 3000 e terza nel ranking mondiale. 16.22: La prima avversaria da tenere d'occhio è senza dubbio la norvegese Ragne Wiklund, argento nei 3000 a Milano Cortina e leader della Coppa del Mondo long distances con 270 punti. Atleta potente ma anche estremamente regolare, Wiklund è forse la rivale più completa sulle distanze lunghe e nei 5000 metri può esprimere al meglio la sua capacità di mantenere velocità costante nei passaggi centrali.

