LIVE Speed skating 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA | Francesca Lollobrigida torna in gara

Questa mattina a Milano Cortina si svolge la gara dei 5000 metri femminili di speed skating. Francesca Lollobrigida torna in pista dopo aver saltato alcune competizioni e punta a far bene davanti al pubblico olimpico. La gara è molto attesa e gli appassionati sono già davanti ai monitor per seguire ogni movimento delle atlete.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della gara dei 5000 femminili di speed skating dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Tre gare disputate finora e due medaglie per il movimento azzurro al Milano Speed Skating Stadium che accende i riflettori su una delle prove più affascinanti e selettive del pattinaggio di velocità: i 5.000 metri femminili, la distanza più lunga del programma femminile, un equilibrio sottile tra resistenza, ritmo e capacità di soffrire fino all'ultimo giro. Parlare di 5.000 metri, per l'Italia, significa inevitabilmente tornare con la memoria all'oro di sabato scorso conquistato da Francesca Lollobrigida che ci riprova anche oggi, su una distanza che gradisce meno rispetto ai 3000 ma, vista la condizione palesata sabato scorso, potrebbe regalarle altre soddisfazioni.

