LIVE Speed skating 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Davide Ghiotto parte da mina vagante

Questa mattina si tiene la gara dei 5000 metri di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026. Davide Ghiotto parte tra i favoriti e potrebbe sorprendere, mentre gli occhi sono puntati su come si svolgerà la sua prova in diretta. La competizione è iniziata e gli atleti sono già in pista, pronti a dare il massimo. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della gara dei 5000 maschili di speed skating maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il Milano Speed Skating Stadium accende i riflettori su una delle prove più affascinanti e selettive del pattinaggio di velocità: i 5.000 metri maschili. Sul ghiaccio dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 andrà in scena una distanza che rappresenta l’essenza stessa dello speed skating, un equilibrio sottile tra resistenza, ritmo e capacità di soffrire fino all’ultimo giro. Parlare di 5.000 metri, per l’Italia, significa inevitabilmente tornare con la memoria al bronzo olimpico di Enrico Fabris a Torino 2006, una medaglia che ha segnato una svolta storica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Davide Ghiotto parte da mina vagante Approfondimenti su Giochi Olimpici LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Davide Ghiotto in gara nei 5000 Benvenuti alla diretta della seconda giornata degli Europei 2026 di speed skating, in corso a Tomaszów Mazowiecki, Polonia. LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Ghiotto in gara nei 5000 Benvenuti alla diretta della seconda giornata degli Europei di speed skating 2026 a Tomaszów Mazowiecki. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Giochi Olimpici Argomenti discussi: Speed skating, Davide Ghiotto outsider di lusso in un 5000 olimpico di livello stellare; Rivivi il LIVE-Blog Speed Skating: Lollobrigida regala il primo oro all'Italia!; LIVE Speed skating, 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA: Wiklund sfida le olandesi, Lollobrigida per stupire; A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, italiani in gara, streaming. LIVE Speed skating, 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Davide Ghiotto parte da mina vaganteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della gara dei 5000 maschili di speed skating maschile dei Giochi ... oasport.it Olimpiadi: i 5000m maschili di speed skating in direttaDomenica 8 febbraio, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano?Cortina 2026, si assegnerà il titolo dei 5?000?metri maschili nello speed skating. L’Italia presenterà il contingente massimo di t ... it.blastingnews.com Olimpiadi, su il sipario: quattro vicentini in gara. L'Italia punta al record di medaglie La cerimonia d’apertura allo stadio Meazza comincerà poco prima delle 20. Tra gli atleti berici il primo a scendere in pista sarà Davide Ghiotto. x.com La cerimonia d’apertura allo stadio Meazza comincerà poco prima delle 20. Top secret l’identità degli ultimi due tedofori: le indiscrezioni puntano su Tomba e Compagnoni. Tra gli atleti berici il primo a scendere in pista sarà Davide Ghiotto nel pattinaggio di ve facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.