LIVE Speed skating 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA | Francesca Lollobrigida ci riprova nella distanza più lunga

Questa mattina si tiene in diretta la gara dei 5000 metri femminili di speed skating ai Giochi di Milano Cortina 2026. Francesca Lollobrigida torna in pista, pronta a riprovare nella distanza più lunga. La gara è appena iniziata, i primi tempi arrivano veloci e i fan sono già con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della gara dei 5000 femminili di speed skating dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Tre gare disputate finora e due medaglie per il movimento azzurro al Milano Speed Skating Stadium che accende i riflettori su una delle prove più affascinanti e selettive del pattinaggio di velocità: i 5.000 metri femminili, la distanza più lunga del programma femminile, un equilibrio sottile tra resistenza, ritmo e capacità di soffrire fino all’ultimo giro. Parlare di 5.000 metri, per l’Italia, significa inevitabilmente tornare con la memoria all’oro di sabato scorso conquistato da Francesca Lollobrigida che ci riprova anche oggi, su una distanza che gradisce meno rispetto ai 3000 ma, vista la condizione palesata sabato scorso, potrebbe regalarle altre soddisfazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Lollobrigida ci riprova nella distanza più lunga Approfondimenti su Speed Skating 5000 LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Lollobrigida torna in gara Questa mattina a Milano Cortina si svolge la gara dei 5000 metri femminili di speed skating. LIVE Speed skating, 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA: CAPOLAVORO GALATTICO! Francesca Lollobrigida è medaglia d’oro! La velocità di Francesca Lollobrigida ha conquistato il pubblico e il podio alle Olimpiadi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Speed Skating 5000 Argomenti discussi: Rivivi il LIVE-Blog Speed Skating: Lorello di bronzo nei 5000 m! Eitrem e Jilek impressionanti; LIVE Speed skating, 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Riccardo Lorello sorpresa di bronzo! 4° Ghiotto di un soffio; Olimpiadi, è una tempesta Azzurra: 6 medaglie in un giorno, mai così tante; LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Lollobrigida torna in gara. Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orario 5000 metri femminili, tv, streaming, coppie di partenzaOggi, giovedì 12 febbraio, prosegue il programma di gare dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al Milano Speed Skating ... oasport.it LIVE Speed skating, 5000 metri donne Olimpiadi in DIRETTA: Francesca Lollobrigida torna in garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della gara dei 5000 femminili di speed skating dei Giochi Olimpici di ... oasport.it C'è anche il Curling, lo Skeleton, lo Snowboard, lo Sci di fondo, il Pattinaggio di velocità (torna in pista Francesca Lollobrigida) e lo Short track (Arianna Fontana) - facebook.com facebook Francesca Lollobrigida, oro olimpico nel pattinaggio di velocità, ospite in collegamento questa sera #9febbraio a #CinqueMinuti. x.com

