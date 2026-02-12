In corso la gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Visintin saluta subito la corsa, uscendo agli ottavi. Ora si aspettano con ansia le performance di Sommariva e Ferrari, ma il ritmo si fa sempre più intenso e le emozioni sono già alte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58 Iniziata la quinta batteria. Questa la start list: 3 Ulbricht Leon GER 14 Noerl Martin GER 19 Moffatt Liam CAN 30 Johnstone James AUS 13.57 Chollet vince la batteria davanti a Nathan. Visintin chiude in terza posizione con 1.03 di ritardo e paga gli errori in partenza. 13.56 Scodata in partenza per Visintin che al primo intermedio è molto attardato 13.56 Partiti!! 13.55 È il momento del primo italiano con Omar Visintin ai nastri di partena della quarta batteria. Questa la start list: 4 Chollet Jonas FRA 13 Pare Nathan USA 20 Visintin Omar ITA 29 Houser Radek CZE 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Visintin out agli ottavi, attesa per Sommariva e Ferrari

Questa mattina si è aperta la prima manche del snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

È iniziata la prima manche della gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

