LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | continua la prima manche! Buon tempo per Sommariva attesa per Visintin e Ferrari

Questa mattina si è aperta la prima manche del snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sommariva ha fatto segnare il miglior tempo, mentre i favoriti come Visintin e Ferrari sono in attesa di migliorarsi. Intanto, il canadese Moffat si posiziona più avanti di Visintin, chiudendo al sedicesimo posto con un 1:09. La gara procede con tensione e tanta voglia di mettere in fila i primi risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Anche Moffat avanti a Visintin. Il canadese chiude al sedicesimo posto con un 1:09.76. L'azzurro scende alla diciassettesima posizione. 10.39 Buon tempo, tutto sommato, per Bichon che chiude al decimo posto. Il canadese termina la sua run con un buon 1:08.92. Visintin scende al sedicesimo posto. 10.38 Choura chiude al diciottesimo posto con un ritardo netto di 3.85 secondi dall'insuperabile Chollet. 10.37 Ventesimo intertempo per il ceco Choura che deve recuperare già 2.20 secondi. 10.36 Ottavo posto per l'olandese Blois che chiude a 1:08.68. Resiste il sesto posto di Sommariva mentre Visintin scende al quindicesimo.

