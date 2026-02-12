LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la prima manche attesa per Sommariva e Visintin

È iniziata la prima manche della gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La competizione entra nel vivo con atleti come Sommariva e Visintin, che sono pronti a sfidarsi per conquistare un posto tra i migliori. In questa fase, Noerl ha registrato il secondo miglior tempo, fermando il cronometro a 1:09, subito dietro al tedesco che guida la classifica provvisoria. La tensione cresce mentre gli atleti si preparano alle prossime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08 Secondo miglior tempo fino a questo momento per Noerl che si piazza alle spalle del compagno tedesco con un 1:09.09. 10.06 Ci sono 3.53 secondi di svantaggio per il francese Surget che chiude quarto a 1:11.47. Adesso sulla pista di Livigno c’è un altro tedesco, Martin Noerl. 10.05 L’austriaco chiude a 1:09.75 e si piazza alle spalle di Ulbricht. 10.04 Pessima partenza per l’austriaco Pachner che parte con un 22.65 al primo intermedio. 10.03 Il tedesco chiude a 1:07.94 con 2.42 secondi di vantaggio su Baumgartner. Primo posto provvisorio per lui. 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la prima manche, attesa per Sommariva e Visintin Approfondimenti su Snowboardcross Olimpiadi2026 LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsider Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per la gara di snowboardcross maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: Ferrari e Sommariva ai quarti, out Visintin Segui in tempo reale la gara di Snowboardcross di Dongbeiya 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Milano Cortina 2026: la discesa libera di Dominik Paris vale il bronzo Ultime notizie su Snowboardcross Olimpiadi2026 Argomenti discussi: LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsider; LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: Italia all’attacco, Federica Brignone sogna una magia; Snowboardcross: Visintin e Sommariva cercano l’impresa olimpica, ma i favoriti sono altri; LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primi assaggi per Baumgartner. LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: gara imprevedibile, Sommariva e Visintin outsiderCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello snowbordcross maschile ai ... oasport.it Oggi alle Olimpiadi si comincia con skeleton e snowboardMa la gara più attesa è il Super-G femminile alle 11:30, con Federica Brignone e Sofia Goggia: le notizie man mano che arrivano ... ilpost.it Mi pare di intravedere, per domani, qualche gara interessante che assegna 11.30 SuperG donne 15 snowboard cross maschile 16.30 5000 metri di Speed skating 18.30 team event di slittino 21.30 short track: finali 500m donne, 1000m uomini Piatto x.com Giochi Olimpici Invernali, prossimi appuntamenti a Livigno: fino al 9 febbraio: Freeski Slopestyle e Snowboard Big Air 10-11 febbraio: Moguls maschile e femminile 12-13 febbraio: Snowboard cross e Halfpipe 15 febbraio: Snowboard cross a squadr - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.