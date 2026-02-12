LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Sommariva e Visintin outsider

Questa mattina gli atleti sono scesi in pista per la gara di snowboardcross maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Sommariva e Visintin partono come outsider, ma nessuno può ancora sapere come andrà a finire. La competizione è iniziata e i primi sorpassi si fanno vedere, mentre i concorrenti cercano di conquistare una posizione buona per le fasi finali. La tensione cresce ad ogni manche, e il pubblico inizia a tifare forte per i loro favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello snowbordcross maschile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nuova giornata di gare al Livigno snow park: dopo le gare di freestyle ed il PGS di domenica si alza il sipario sulla rassegna olimpica dello snowboardcross. Ai nastri di partenza di quest'evento ci saranno tre rappresentanti italiani: Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Filippo Ferrari. Tutti e tre gli italiani si presentano a questa gara tra gli outsider per le medaglie. Visintin proverà a replicare quanto fatto a Pechino nel 2022, dove nella competizione individuale ha conquistato uno splendido bronzo.

