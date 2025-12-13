LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | Moirai e Francesia Boirai in semifinale femminile Sommariva cerca quella maschile!

Segui in tempo reale i quarti di finale di Snowboardcross a Cervinia 2025. Moirai e Francesia Boirai si qualificano per le semifinali femminili, mentre Sommariva tenta di avanzare nella categoria maschile. Resta aggiornato sugli eventi live e sui risultati di questa emozionante competizione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17 Partono i quarti di finale maschili con la batteria composta da il canadese Grondin, lo spagnolo Eguibar Breton, il francese Chollet e l’australiano Bolton. QUARTI DI FINALE MASCHILI 12.15 Terminano i quarti di finale femminili, con Moioli e Francesia Boirai che parteciperanno alla prima batteria della semifinale. 12.15 Groblechner non ce la fa, l’azzurra arriva terza dietro Baff e Zerkhol, rispettivamente prima e seconda. 12.13 Oltre la nostra Sofia, in quarta e ultima batteria ci sono anche la francese Trespeuch, l’austriaca Zerkhold e l’australiana Baff. Oasport.it

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: debutto stagionale per Michela Moioli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi ... oasport.it

Snowboardcross oggi in tv, Cervinia 2025: orario, programma, streaming - Andrà in onda oggi a Cervinia la giornata dedicata alla fase finale dello snowboardcross. oasport.it