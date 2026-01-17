LIVE Snowboardcross Dongbeiya 2026 in DIRETTA | Ferrari e Sommariva ai quarti out Visintin

Segui in tempo reale la gara di Snowboardcross di Dongbeiya 2026. Ferrari e Sommariva sono qualificati ai quarti, mentre Visintin è stato eliminato. La competizione prosegue con le batterie, tra cui quella con Percy, Zerkhold, Nirani-Pereira e Trespouch. Clicca sul link per aggiornamenti continui e risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:23 Seconda batteria con Percy (USA), Zerkhold (AUT), Nirani-Pereira (FRA) e Trespouch (FRA). 6:22 Solita heat dominata dalla britannica Bankes, che avanza in semifinale in compagnia dell’australiana Clift. 6:21 Eccoci ai quarti di finale femminili. Si parte con la heat che vede in pista Wilson (AUS), Yongqinglamu (CHN), Clift (AUS) e Bankes (GBR). QUARTI FEMMINILI 6:19 Germania-USA 2-0. Ottimo lavoro dei tedeschi, che approdano appaiati ai quarti di finale. 6:18 Ultimo ottavo con Hamel (USA), Vedder (USA), Reichle (GER9 ed Ulbricht (GER). 6:16 Nulla da fare per l’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: Ferrari e Sommariva ai quarti, out Visintin Leggi anche: LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: Sommariva avanza ai quarti di finale maschili, ora tocca al femminile! Leggi anche: LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: dalle 6.00 gli ottavi maschili Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Moioli e gli azzurri; Così lo snowboardcross rischia di sparire: solo 2 tappe prima delle Olimpiadi, 5 in tutta la stagione!; A che ora lo snowboard oggi: programma PGS Bansko 2026, tv, streaming; Snowboardcross, torna la Coppa del Mondo: i convocati dell’Italia per Dongbeiya, c’è Moioli. LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Moioli e gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara di snowboardcross di Dongbeiya. oasport.it

Snowboardcross, quattro azzurri centrano la qualificazione per la fase finale di Dongbeiya - Dopo oltre un mese dal debutto di Cervinia, la Coppa del Mondo di snowboardcross 2025- oasport.it

Snowboard: Coppa del Mondo, Moioli guida il team di dieci azzurri nella duplice prova di Dongbeiya - Oltre un mese dopo il debutto stagionale di Cervinia, la Coppa del Mondo di SnowBoardCross è pronta a ritornare sulla scena e lo farà a partire da venerdì 16 gennaio nella cinese Dongbeiya che ospiter ... napolimagazine.com

Wengen, Tarvisio e Dongbeiya. #Svizzera, #Italia e #Cina per un lungo weekend sulla neve sperando che Casse, Goggia e Moioli (oltre a Belingheri) possano puntare in alto. Sul Lauberhorn, se è stata cancellata la prova di libera di mercoledì 14 (per giovedì - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.