LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | continua la prima manche! Buon tempo per Sommariva Visintin non trova il ritmo giusto

La prima manche di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è in pieno svolgimento. Sommariva si mantiene veloce, mentre Visintin fatica a trovare il ritmo giusto. Romero Villanueva ha rischiato grosso, quasi scontrandosi con una barriera di protezione e rallentando notevolmente. La gara continua senza sosta, con alcuni atleti che cercano di recuperare posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.49 Romero Villanueva rischia tantissimo andando quasi a scontrarsi con una barriera di protezione e rallentando tantissimo. Ovviamente, partirà con l’ultimo pettorale. 10.47 Troppo lento Ferrari! Ventunesimo posto per lui che chiude a 1:10.10. 10.46 Sedicesimo posto per l’austriaco Pickl con un non perfetto 1:09.46. Adesso tocca a Ferrari, ultimo italiano in gara. 10.44 Buon tempo per il britannico Nightingale che centra il decimo posto con 2,38 secondi di ritardo dalla vetta e un buon 1:08.75. 10.42 Diciottesimo posto per lo statunitense Winters! 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la prima manche! Buon tempo per Sommariva, Visintin non trova il ritmo giusto Approfondimenti su Snowboardcross Olimpiadi2026 LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la prima manche! Buon tempo per Sommariva, attesa per Visintin e Ferrari Questa mattina si è aperta la prima manche del snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la prima manche, attesa per Sommariva e Visintin È iniziata la prima manche della gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Milano Cortina 2026: la discesa libera di Dominik Paris vale il bronzo Ultime notizie su Snowboardcross Olimpiadi2026 Argomenti discussi: LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsider; Snowboardcross: Visintin e Sommariva cercano l’impresa olimpica, ma i favoriti sono altri; LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primi assaggi per Baumgartner; LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia. I pettorali di partenza. LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la prima manche! Buon tempo per Sommariva, attesa per Visintin e FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 Omar termina la gara con un non positivo 1:09.87 e 3.50 secondi di svantaggio. Aspettiamo di capire se ... oasport.it Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: altre occasioni per impreziosire il medagliere ... tuttosport.com Mi pare di intravedere, per domani, qualche gara interessante che assegna 11.30 SuperG donne 15 snowboard cross maschile 16.30 5000 metri di Speed skating 18.30 team event di slittino 21.30 short track: finali 500m donne, 1000m uomini Piatto x.com Giochi Olimpici Invernali, prossimi appuntamenti a Livigno: fino al 9 febbraio: Freeski Slopestyle e Snowboard Big Air 10-11 febbraio: Moguls maschile e femminile 12-13 febbraio: Snowboard cross e Halfpipe 15 febbraio: Snowboard cross a squadr - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.