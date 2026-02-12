LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | continua la prima manche! Buon tempo per Sommariva Visintin non trova il ritmo giusto

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima manche di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è in pieno svolgimento. Sommariva si mantiene veloce, mentre Visintin fatica a trovare il ritmo giusto. Romero Villanueva ha rischiato grosso, quasi scontrandosi con una barriera di protezione e rallentando notevolmente. La gara continua senza sosta, con alcuni atleti che cercano di recuperare posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.49 Romero Villanueva rischia tantissimo andando quasi a scontrarsi con una barriera di protezione e rallentando tantissimo. Ovviamente, partirà con l’ultimo pettorale. 10.47 Troppo lento Ferrari! Ventunesimo posto per lui che chiude a 1:10.10. 10.46 Sedicesimo posto per l’austriaco Pickl con un non perfetto 1:09.46. Adesso tocca a Ferrari, ultimo italiano in gara. 10.44 Buon tempo per il britannico Nightingale che centra il decimo posto con 2,38 secondi di ritardo dalla vetta e un buon 1:08.75. 10.42 Diciottesimo posto per lo statunitense Winters! 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

live snowboardcross maschile olimpiadi 2026 in diretta continua la prima manche buon tempo per sommariva visintin non trova il ritmo giusto

© Oasport.it - LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la prima manche! Buon tempo per Sommariva, Visintin non trova il ritmo giusto

Approfondimenti su Snowboardcross Olimpiadi2026

LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la prima manche! Buon tempo per Sommariva, attesa per Visintin e Ferrari

Questa mattina si è aperta la prima manche del snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: inizia la prima manche, attesa per Sommariva e Visintin

È iniziata la prima manche della gara di snowboardcross maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Milano Cortina 2026: la discesa libera di Dominik Paris vale il bronzo

Video Milano Cortina 2026: la discesa libera di Dominik Paris vale il bronzo

Ultime notizie su Snowboardcross Olimpiadi2026

Argomenti discussi: LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Sommariva e Visintin outsider; Snowboardcross: Visintin e Sommariva cercano l’impresa olimpica, ma i favoriti sono altri; LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: primi assaggi per Baumgartner; LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Brignone e Goggia. I pettorali di partenza.

LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: continua la prima manche! Buon tempo per Sommariva, attesa per Visintin e FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 Omar termina la gara con un non positivo 1:09.87 e 3.50 secondi di svantaggio. Aspettiamo di capire se ... oasport.it

live snowboardcross maschile olimpiadiProgramma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: altre occasioni per impreziosire il medagliere ... tuttosport.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.