LIVE Slittino Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA | Germania favorita l’Italia ci prova!

L’Italia si gioca le sue possibilità nella gara di slittino a squadre alle Olimpiadi. La squadra azzurra affronta una competizione difficile contro nazioni come Germania e USA, che sembrano favorite. La gara è appena iniziata e gli atleti italiani sono determinati a dare il massimo, anche se il percorso si preannuncia impegnativo. La tensione è alta, e tutti gli occhi sono puntati sui tempi e sulle performance di questa prima fase.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 La startlist della gara: ROMANIA 1-1 BUZATOIU Ioana-Corina 1-2 GITLAN Vasile-Marian SERBAN Darius-Lucian 1-3 CRETU Valentin 1-4 STRAMATURARU Raluca MANOLESCU Mihaela-Carmen CINA 2-1 WANG Peixuan 2-2 JUBAYI Saikeyi HOU Shuo 2-3 BAO Zhenyu 2-4 GULIJIENAITI Adikeyoumu ZHAO Jiaying POLONIA 3-1 DOMARADZKA Klaudia 3-2 CHMIELEWSKI Wojciech GANCARCZYK Michal 3-3 SOCHOWICZ Mateusz 3-4 DOMOWICZ Nikola PIWKOWSKA Dominika UCRAINA 4-1 TUNYTSKA Yulianna 4-2 HOI Ihor KACHMAR Nazarii 4-3 MANDZIY Andriy 4-4 STETSKIV Olena MOKH Oleksandra STATI UNITI 5-1 FARQUHARSON Ashley 5-2 MUELLER Marcus HAUGSJAA Ansel 5-3 GUSTAFSON Jonathan 5-4 FORGAN Chevonne KIRKBY Sophia LETTONIA 6-1 BOTA Elina 6-2 BOTS Martins PLUME Roberts 6-3 APARJODS Kristers 6-4 ROBEZNIECE Marta BOGDANOVA Kitija AUSTRIA 7-1 SCHULTE Lisa 7-2 STEU Thomas KINDL Wolfgang 7-3 MUELLER Jonas 7-4 EGLE Selina KIPP Lara Michaela ITALIA 8-1 HOFER Verena 8-2 RIEDER Emanuel KAINZWALDNER Simon 8-3 FISCHNALLER Dominik 8-4 VOETTER Andrea OBERHOFER Marion GERMANIA 9-1 TAUBITZ Julia 9-2 WENDL Tobias ARLT Tobias 9-3 LANGENHAN Max 9-4 EITBERGER Dajana MATSCHINA Magdalena

