La staffetta a squadre di slittino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta per partire alle 18. La Germania, grande favorita, punta alla vittoria, ma l’Italia spera di salire sul podio. La gara si annuncia incerta, con le squadre pronte a darsi battaglia in pista. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della staffetta a squadre di slittino delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della staffetta a squadre di slittino, valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara scatterà alle ore 18.30 e nel complesso saranno nove le Nazioni al via. L’ Italia schiererà Verena Hofer, quarta nel singolo femminile, i campioni olimpici Emanuel RiederSimon Kainzwaldner nel doppio maschile, Dominik Fischnaller, di bronzo nel singolo maschile, e le campionesse olimpiche Andrea VoetterMarion Oberhofer nel doppio femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Slittino, Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA: Germania super favorita, Italia da podio

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

L’Italia dello slittino festeggia ancora.

Durante la gara di team-relay di Winterberg, valida per la Coppa del Mondo di slittino 2026, la Germania si è aggiudicata la vittoria.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Quando gareggia Fischnaller? Date, orari, programma e dove vederlo; Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari prime due manche singolo femminile, tv, streaming, italiani in gara; A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, azzurri in gara, streaming; A che ora lo slittino domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 8 febbraio, azzurri in gara, streaming.

Italia, non è finita nello slittino! Germania favorita nel team-relay, ma… - x.com

While China's short track speed skating team faced a heartbreaking setback in the mixed team relay final at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, the disappointment should not overshadow the squad's resilience or potential for redemption in the re - facebook.com facebook