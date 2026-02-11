Italia non è finita nello slittino! Germania favorita nel team-relay ma…

L’Italia dello slittino festeggia ancora. Dopo quattro gare, gli azzurri hanno conquistato due ori e un bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026, dimostrando di essere tra i protagonisti. La squadra si prepara ora per le prossime sfide, mentre la Germania, favorita nel team-relay, deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale.

Dopo quattro gare lo slittino italiano ha collezionato la bellezza di due ori ed un bronzo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta di un bottino a dir poco trionfale per il movimento azzurro, che ha sfruttato sin qui nel migliore dei modi il vantaggio di poter gareggiare in casa sulla nuova pista “Eugenio Monti” raccogliendo dei risultati eccezionali. Dopo il terzo posto nel singolo di Dominik Fischnaller, capace di confermarsi sul podio olimpico a quattro anni di distanza dal bronzo di Beijing 2022, l’Italia si è dimostrata competitiva anche nella competizione individuale femminile piazzando due atlete in top5 e lottando sul filo dei centesimi per la medaglia fino all’ultima manche sia con Verena Hofer (quarta) che con Sandra Robatscher (quinta). 🔗 Leggi su Oasport.it

Durante la tappa di Sigulda, la squadra italiana di slittino chiude senza particolari risultati nel team relay, con l'Austria che si impone nella competizione.

