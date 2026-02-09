Questa mattina le prove di skeleton si sono svolte con grande intensità. Bagnis si ferma a un soffio da Weston, arrivando secondo nella seconda batteria, mentre Gaspari si piazza quinto. Gli atleti sono pronti a dare il massimo nelle prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI SKEL ETON FEMMINILE DALLE 8.00 12.00 Male Brusic, che chiude al quattordicesimo posto con un discreto 58.45. 11.59 Anche questa volta Kim ha la migliore partenza ma perde velocità e chiude all’ottavo posto, 57.12 per lui. 11.57 Quinto Jung che termina la batteria con lo stesso tempo di Vestergaard. 56.91 per entrambi! 11.54 Anche Auer non sorprende, chiude al decimo posto con un 57.75 che lascia a desiderare. 11.52 Ancora male Maier che chiude a 57.63 e al nono posto provvisorio che dovrebbe peggiorare. 11.50 Wyatt chiude al quarto posto con un 56. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis secondo ad un soffio da Weston in seconda batteria, Gaspari quinto

Questa mattina le prove di skeleton si sono svolte in diretta, con alcuni atleti che hanno mostrato buone prestazioni.

Questa mattina le prove singole di skeleton maschile alle Olimpiadi sono iniziate con Bagnis che si prende il primo posto anche nella seconda batteria.

#Skeleton, prove ufficiali Così da vicino il passaggio è impressionante, velocità circa 120km/h #MilanoCortina2026 #MiCo2026 #Cortina2026 x.com

Bob, skeleton o slittino Le prove olimpiche sono già cominciate, ma siete sicuri di saper riconoscere queste discipline Se la risposta è no, questo video fa per voi! #milanocortina2026 #bobsleigh #luge #skeleton facebook