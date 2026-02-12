LIVE Skeleton Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Weston il migliore della prima manche Bagnis ottimo terzo

Questa mattina si sono aperte le gare di skeleton alle Olimpiadi di Pechino. Weston ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche, mentre Bagnis si è piazzato terzo. La competizione entra nel vivo, con gli atleti pronti a scendere di nuovo in pista per la seconda run. La diretta continua e i risultati cambiano ancora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:26 Terminiamo per ora la nostra DIRETTA LIVE scritta. Appuntamento alle 11.00 con la seconda manche. 10:23 Ribadiamo le prime 10 posizioni della prima run: 1-Weston (GBR) 56.21 record del tracciato 2-Jungk (GER) 56.27 3-Bagnis (ITA) 56.37 4-Grotheer (GER) 56.39 5-Chen Wenhao (CHN) 56.43 6-Keisinger (GER) 56.44 7-Wyatt (GBR) 56.52 8-Yin Zheng (CHN) 56.56 9-Jung Sunggi (KOR) 56.57 10-Gaspari (ITA) 56.73 10:20 58.06 e ventunesimo posto per il nipponico, che chiude le ostilità in questa prima manche. 10:18 Quasi due secondi di ritardo per l'israeliano, manche che si conclude ora con il giapponese Hiroatsu Takahashi.

