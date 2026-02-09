LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Bagnis avanti a Weston in prima batteria buon tempo per Gaspari

Questa mattina le prove di skeleton si sono svolte in diretta, con alcuni atleti che hanno mostrato buone prestazioni. Bagnis ha preso subito il comando nella prima batteria, superando Weston con un buon tempo. Gaspari, invece, ha fatto segnare un progresso, dando segnali positivi in vista delle prossime gare. La gara continua a tenere alta l’attenzione, con gli atleti che si preparano per le sfide più importanti.

Male il canadese Brusic! Quindicesimo tempo per lui che chiude con un discreto 57.86. 11.01 Kim era partito benissimo ma si perde dalla seconda parte della pista in poi. Il coreano chiude a 57.28 e al nono posto in classifica. 10.57 Quarto il coreano Jung che chiude con un buon 56.65, scende in settima posizione Gaspari. 10.55 Non sorprende neanche Auer. Il secondo e ultimo austriaco in gara chiude all'ottavo posto e con 57.28. 10.54 Male Maier. L'austriaco chiude a 57.31 e all'ottava posizione provvisoria.

Al via le prove di skeleton maschile alle Olimpiadi.

Questa mattina si sono svolte le prime prove dello skeleton singolo maschile alle Olimpiadi.

