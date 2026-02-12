LIVE Skeleton Singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | Bagnis vuole stupire

Questa mattina, la competizione di skeleton maschile alle Olimpiadi è iniziata con le prime due manche. Bagnis, uno dei favoriti, cerca di sorprendere e fare meglio. La diretta segue passo dopo passo le mosse degli atleti mentre scendono lungo la pista, con il pubblico che aspetta di vedere chi si prenderà la prima posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche della gara olimpica di skeleton maschile. Sulla pista Eugenio Monti di Cortina procedono le gare dei Giochi invernali 2026 con l’Italia che cala l’asso Amedeo Bagnis. Compito non facile per l’italiano, che si è comunque ben disimpegnato nelle prove tallonando il favoritissimo britannico Matt Weston. Appuntamento con la prima manche alle 9.30. Dopo le emozioni vissute nel budello di Cortina con i due ori conquistati in poco più di un’ora dalle coppie di slittino azzurre, l’Italia non vuole fermarsi e si affida al ventiseienne di Casale Monferrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

