Questa mattina si sono svolte le prime prove dello skeleton singolo maschile alle Olimpiadi. Venti-cinque atleti si sono sfidati su pista, con Bagnis e Gaspari che hanno già mostrato di essere tra i più veloci. I test servivano a individuare chi potrà puntare alla medaglia, mentre gli altri si preparano a migliorarsi nelle prossime sessioni. La gara prosegue con il primo vero banco di prova tra i favoriti e le sorprese di giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime prove dello skeleton singolo maschile, con ben venticinque atleti che tra giovedì 12 e venerdì 13 si giocheranno i posti che contano. Oggi, però, è il momento di trovare il giusto feeling con la pista della Cortina Sliding Center che ieri ha regalato la medaglia di bronzo a Dominik Fischnaller nello slittino, un ottimo risultato per tutta l’Italia intera. A rappresentare l’Italia ci saranno ben due azzurri: parliamo di Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari che sfrutteranno al meglio le prime due batterie di prova per cercare i primi tempi per costruire le rispettive gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: primi test per Bagnis e Gaspari

Approfondimenti su Skeleton Olimpiadi

Questa mattina i atleti sono scesi in pista per le prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi.

Oggi pomeriggio sulla pista olimpica si sono svolte le prime prove del singolo femminile di slittino in vista delle Olimpiadi.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Skeleton Olimpiadi

Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: primi test per Bagnis e Gaspari; Quando gareggia Bagnis? Date, orari, programma gare e dove vederlo; LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli assaggiano la pista; Curling, Constantini-Mosaner battono l'Estonia.

LIVE Skeleton, Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: primi test per Bagnis e GaspariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime prove dello ... oasport.it

LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli assaggiano la pistaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle ... oasport.it

Valentina, originaria di Pontestura, sarà impegnata nelle prove di skeleton https://ta4.us/nSdocWx facebook

#Skeleton, prove ufficiali Così da vicino il passaggio è impressionante, velocità circa 120km/h #MilanoCortina2026 #MiCo2026 #Cortina2026 x.com