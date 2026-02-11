LIVE Skeleton Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | non partono Bagnis e Weston!

Questa mattina alle Olimpiadi, i due protagonisti del skeleton, Bagnis e Weston, non sono riusciti a partire nelle prove singole maschili. La gara continua con altre squadre, mentre gli atleti rimangono in attesa di ulteriori aggiornamenti. Intanto, anche Buff ha completato la sua prova in linea, confermando la sua buona forma nelle manches precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Anche Buff è autore di una prova in linea con le manche precedenti. Lo svizzero non potrà lottare per le posizioni di rilievo, ma è uno dei più costanti in pista e questo potrà garantirgli un buon piazzamento in gara. Per lui tempo di 57.25 a 75 centesimi dal leader ucraino. 12.57 Non male il tempo del lettone Indriksons. Il baltico chiude con il tempo di 57.58 secondi, confermandosi sui livelli mostrati nelle prove precedenti. 12.55 L'australiano Timmings ferma il cronometro poco oltre i 58 secondi. 11 posizione provvisoria per l'oceanico. 12.53 Lontanissimo dai migliori il canadese Brusic; quasi due secondi di ritardo per lui.

