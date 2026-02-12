LIVE Short Track dalle 20.15 | grande attesa per Fontana e Sighel Si punta al doppio oro

Questa sera, alla Ice Skating Arena di Milano, si svolge la seconda giornata di gare di short track. L’attesa è alta, soprattutto per le performance di Fontana e Sighel, che cercano di conquistare il doppio oro. Le gare iniziano alle 20.15 e il pubblico si aspetta emozioni intense.

Nei quarti i nostri Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser saranno impegnati contro avversari del calibro del sudcoreano Hwang Daeheon, del canadese Felix Roussel, dell’olandese Teun Boer e del cinese Liu Shaoang. Nei quarti le nostre Arianna Fontana e Chiara Betti troveranno avversarie di primissimo piano, a partire dall’olandese Xandra Velzeboer, campionessa del mondo e leader stagionale, oltre alla francese Bérénice Comby, alla cinese Wang Xinran e alla giapponese Rika Kanai. In chiave podio restano da monitorare anche le canadesi Courtney Sarault e Florence Brunelle, senza dimenticare Michelle Velzeboer. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui in tempo reale i Campionati Europei di short track 2026, con aggiornamenti sulle gare e i risultati più importanti.

