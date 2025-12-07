CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ANCHE KARLSSON PERDE DA GISMONDI negli 800 metri dal 4.2 al 5.0! 10:01 E allora. Sarà sfida anche oggi DIGGINS vs SVEZIA! L’americana è l’unica non svedese che dopo 2 chilometri paga 1? dalla testa. Sanness sul tempo di Gismondi (+2?5) dopo 5km. 10:01 Prosegue nel fare il vuoto Sundling, che infligge 10? a Ribom e 15? a Gismondi ai 4.2km 10:00 Impressionante Svezia, anche Andeon da corsa: ma Gismondi è la prima delle non svedesi! Ci sono anche Diggins e Drivenes nelle prime posizioni agli 800 metri. 9:58 Karlsson ha 5? di margine su Maria, che però è andata fortissimo tra i 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA: attenzione a Maria Gismondi!