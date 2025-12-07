CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE bellissima della gara donne, ci ritroveremo tra circa un’ora per raccontarvi quella maschile. Johannes Hoesflot Klaebo vuole un altro tris nella sua Tronsheim! Ma che gioia Gismondi! 10:38 L’Italia del fondo femminile è rinata! Oggi, 7 dicembre 2025, si celebra il compimento di Maria Gismondi, 6^ in Coppa del Mondo in una gara VERA, con partenza ad intervalli! 10:37 Era data con un problema fisico! Ha concluso la miglior gara dela carriera, una prova di forza impressionante dello ‘scricciolo’ di Subiaco, come viene soprannominata da alcuni colleghi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA: l’Italia femminile rinasce con Maria Gismondi!