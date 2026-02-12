La gara dei 10 km tecnica libera femminile alle Olimpiadi di Pechino si infiamma. Karlsson si prende la testa e vola verso la vittoria, lasciando le altre a inseguire. Andersson e Diggins arrivano sul podio, ma la corsa è ancora aperta e le posizioni cambiano di minuto in minuto. La diretta segnala ancora miglioramenti e sorprese, mentre Di Centa si trova in 20ª posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56: Di Centa è 20ma al momento 13.52: Fosnaes è nona a 1’21” Al momento Di Centa è 18ma 13.50: La norvegese Simpson-Larsen è sesta 13.49: Stadlober si inserisce al sesto posto al traguardo 13.47: Niente da fare per Slind che è giù dal podio. Quarta a 53? dalla testa 13.46: Diggins è terza a 49? dalla testa 13.44: Karlsson da dominatrice! Ha 46? di vantaggio su Andeon al traguardo 13.43: Diggins perde terreno al km 8.6, sta facendo fatica la statunitense 13.41: Slind è quarta al km 7.4 13.39: Diggins è terza dietro ad Andeon al km 7.4 13.38: Al km 7.4 Karlsson ha 30? di vantaggio su Andeon, Slind è terza al km 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: dominio Karlsson! Andersson e Diggins sul podio

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la gara di sci di fondo femminile si accende con Maria Gismondi che punta a ottenere un buon piazzamento sui 10 km a tecnica libera.

Sci di fondo diretta Olimpiadi, segui la 10 km femminile: Gismondi fuori dal podio, Milano Cortina LIVEGiornata ricca di appuntamenti ai Giochi con gli atleti azzurri grandi protagonisti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

LIVE Sci di fondo, 10 km tl femminile Olimpiadi in DIRETTA: Maria Gismondi possibile sorpresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile a tecnica libera valida ... oasport.it

