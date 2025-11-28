LIVE Sci di fondo 10 km tc Ruka 2025 in DIRETTA | vince Karlsson duello per il podio in corso Bene l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:17 Ai 8.1km le italiane sono vicine, con Ganz che sta per chiudere e dovrebbe essere nelle 20. 11:16 Heidi Weng ha chiuso forte ed è giunta con appena 8?5 da Karlsson. Vedremo se qualcuno le soffierà la piazza d’onore tra Andeon e Ilar. 11:15 Niente miracolo, Ilar ex aequo con Andeon ai 6.1km. Per la vittoria Andeon si chiama fuori! Ma chi non lo farebbe d’innanzi all’azione di Karlsson dai 3.1 in poi? Vediamo se Moa Ilar confermerà il trend, o se ottempererà il miracolo sportivo. 11:13 De Martin Pinter paga 1’42” all’arrivo e dovrebbe rimanere nelle 30! Ganz sarà verosimilmente la migliore azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

