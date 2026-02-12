Alle ore 11 si apre il superG femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si svolge a Cortina d’Ampezzo e l’Italia punta forte su Federica Brignone, che sogna di regalare un’altra magia alla sua carriera. Le atlete sono già in partenza, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento sulla pista. La giornata promette emozioni e sorprese, con le azzurre pronte a scendere in pista per conquistare un risultato importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del superG femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile di sci alpino in programma a Cortina d’Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara si disputerà a partire dalle ore 11.30. Le quattro azzurre al cancelletto di partenza saranno Laura Pirovano, che scatterà con il pettorale numero 2, Federica Brignone, che prenderà il via con il 6, Sofia Goggia, che partirà con il 9, ed Elena Curtoni, che scenderà con l’ 11. Saranno al cancelletto di partenza 43 atlete in rappresentanza di 23 Paesi: tra le rivali delle azzurre maggiormente accreditate per il successo finale troviamo certamente la neozelandese Alice Robinson, ma andrà guardata con un occhio di riguardo anche la transalpina Romane Miradoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: Italia all’attacco, Federica Brignone sogna una magia

Approfondimenti su Cortina Olimpiadi

Mancano pochi minuti all’inizio dello slalom della combinata femminile alle Olimpiadi.

Oggi a Crans Montana si svolge la discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

Ultime notizie su Cortina Olimpiadi

