LIVE Sci alpino superG femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la gara con Malorie Blanc

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino, è iniziato il superG femminile di sci alpino con Malorie Blanc. La gara è partita alle 11.31, ma la sua prova non è andata come sperava. La sciatrice francese ha commesso diversi errori e sembra aver perso velocità nella fase finale a Rumerlo. Restano ancora da vedere le performance delle altre atlete, ma per Blanc è già difficile recuperare il tempo perso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.31 Non una buona prova per Blanc, tanti errori e potrebbe aver perso velocità a Rumerlo. Tracciato tecnico, anche se i 20 secondi finali sono identici alla discesa. Tocca a Laura Pirovano. 11.30 Attenzione che nella parte alta nevischia. 11.30 Iniziata la gara. In pista l'elvetica Blanc. 11.28 La prima a partire sarà la svizzera Malorie Blanc, reduce dalla vittoria a Crans Montana. 11.25 Cielo completamente plumbeo, visibilità tutt'altro che ottimale. 11.23 Quattro le medaglie per l'Italia nella storia del superG femminile. Ori pe Deborah Compagnoni (1992) e Daniela Ceccarelli (2002).

