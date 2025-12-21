LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2025 in DIRETTA | inizia la gara Italiane con pettorali bassi

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 10.51 Laura Pirovano ha una bella occasione col pettorale n.3, ma non deve strafare. Deve solo sciare come sa e come sta facendo da inizio stagione. 10.48 Sofia Goggia avrebbe bisogno di un grande risultato dopo una prima parte di stagione oggettivamente un po’ sottotono. Non ha ancora vinto, anche se ha ottenuto due podi a St. Moritz. 10.45 La classifica del superG: 1 Alice Robinson Nuova Zelanda 100 2 Romane Miradoli Francia 80 3 Sofia Goggia Italia 60 4 Lindsey Vonn Stati Uniti d’America 50 5 Laura Gauché Francia 45 6 Malorie Blanc Svizzera 40 6 Elena Curtoni Italia 40 8 Laura Pirovano Italia 32 9 Cornelia Hütter Austria 29 10 Kajsa Vickhoff Lie Norvegia 26 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

