LIVE Sci alpino SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la gara tra poco Innerhofer

Questa mattina le gare di SuperG maschile alle Olimpiadi sono partite con i primi atleti che scendono lungo la pista. Tra loro, tra pochi minuti, scenderà anche Innerhofer, pronto a sfidare i suoi avversari. La gara è appena iniziata e le sorprese non mancheranno. I tifosi sono già incollati davanti agli schermi per seguire ogni movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.32 Al primo intermedio il canadese è già dietro di 0.21. Ripetiamo: attenzione ad Allegre. 11.31 SuperG molto tecnico. 1’25?63 per Allegre. Attenzione che il francese ha sciato molto bene. Se la pista si rovinasse.Tocca al canadese James Crawford. 11.30 Iniziato il superG! In pista il francese Allegre. 11.25 Il primo a partire sarà il francese Nils Allegre. 11.24 Adesso le nuvole iniziano a diradarsi ed arriva qualche raggio di sole. Vediamo chi sarà più fortunato. 11.20 Ha il volto solcato dai segni del tempo. Il fisico provato da anni di logoranti battaglie in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la gara, tra poco Innerhofer Approfondimenti su Olimpiadi Sci LIVE Sci alpino, SuperG Copper Mountain 2025 in DIRETTA: tra poco la partenza, gara con tante incognite LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la gara. Prima gli svizzeri, poi gli italiani Questa mattina la discesa maschile alle Olimpiadi è cominciata in Piemonte. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. SOFIA GOGGIA, sei meravigliosa! Medaglia d'ORO in discesa | PYEONGCHANG 2018 | RIVIVI LA GARA Ultime notizie su Olimpiadi Sci Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt favorito, Franzoni lo sfida. I pettorali di partenza; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris; Sci alpino oggi 11 febbraio: super G maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Franzoni e Paris sul podio olimpico nella discesa maschile: rivivi il LIVE!. Quando lo sci alpino oggi in tv, Olimpiadi Bormio: orario superG maschile, streaming, pettorali di partenzaLe Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 propongono l'ultima fatica per gli specialisti delle discipline veloci. La pista Stelvio ospita infatti il ... oasport.it LIVE Sci alpino, SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la gara, tra poco InnerhoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del superG maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti ... oasport.it Settimana Olimpica di Sci Alpino Super G e Slalom gigante tra Stelvio e Tofane: giorni decisivi, piste leggendarie, medaglie in palio. Segnati orari e date… qui si fa sul serio Programma completo nell’infografica Forza Azzurri! - facebook.com facebook ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Sci alpino, #Italia giù dal podio nella combinata femminile Unica coppia azzurra al traguardo Delago/Trocker 10^ #SkySport x.com

