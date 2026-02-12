LIVE Sci alpino superG femminile Olimpiadi in DIRETTA | incognita meteo sulla partenza

Questa mattina si tiene il superG femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partenza è ancora in forse a causa dell’incognita meteo, e gli atleti sono pronti a scendere in pista appena le condizioni consentiranno. La gara è molto attesa e i concorrenti aspettano con ansia di scoprire se potranno partire oggi o se ci saranno ritardi. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

I PETTORALI DI PARTENZA 11.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del superG femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si parte alle 11.30. Il programma e la startlist del superG femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile di sci alpino in programma a Cortina d'Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la gara si disputerà a partire dalle ore 11.30. Le quattro azzurre al cancelletto di partenza saranno Laura Pirovano, che scatterà con il pettorale numero 2, Federica Brignone, che prenderà il via con il 6, Sofia Goggia, che partirà con il 9, ed Elena Curtoni, che scenderà con l' 11. L'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss,

