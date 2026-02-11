LIVE Sci alpino SuperG maschile Olimpiadi in DIRETTA | Odermatt favorito Franzoni lo sfida I pettorali di partenza

Oggi a Bormio si svolge il superG maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara inizia alle 11 e gli atleti sono già pronti ai pettorali di partenza. Mattia Franzoni sfida il favorito Marco Odermatt, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento sulla pista.

I quattro azzurri al cancelletto di partenza saranno Christof Innerhofer, che scatterà con il pettorale numero 4, Giovanni Franzoni, che prenderà il via con il 9, Dominik Paris, che partirà con il 13, e Mattia Casse, che scenderà con il 17. Saranno al cancelletto di partenza 42 atleti in rappresentanza di 21 Paesi: attenzione alla squadra elvetica, che annovera tra le sue fila Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Stefan Rogentin, ma occhio anche all' austriaco Vincent Kriechmayr.

Oggi a Bormio si tiene la presentazione della startlist del superG maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Oggi a Bormio si tiene il superG maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 propongono l'ultima fatica per gli specialisti delle discipline veloci. La pista Stelvio ospita infatti il superG maschile.

Settimana Olimpica di Sci Alpino Super G e Slalom gigante tra Stelvio e Tofane: giorni decisivi, piste leggendarie, medaglie in palio.

