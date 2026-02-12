LIVE Sci alpino superG femminile Olimpiadi in DIRETTA | Federica Brignone sogna l’oro! Goggia fuori | aveva un vantaggio enorme!

La gara di superG femminile alle Olimpiadi entra nel vivo con Federica Brignone che si lancia alla conquista dell’oro. La campionessa italiana, con il pettorale 1, sta facendo segnare ottimi tempi e si posiziona in testa alla classifica, lasciando alle spalle le rivali. Goggia, che partiva con grandi possibilità, si è fermata e ha detto addio ai sogni di medaglia. La competizione resta aperta, ma l’Italia vede ora più vicino il sogno d’oro con Brignone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.21 La classifica dopo le prime 22: 1 Federica Brignone (Italia) – 1:23.41 2 Romane Miradoli (Francia) – 1:23.82 (+0.41) 3 Cornelia Huetter (Austria) – 1:23.93 (+0.52) 4 Ariane Raedler (Austria) – 1:23.94 (+0.53) 5 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) – 1:24.17 (+0.76) 5 Laura Pirovano (Italia) – 1:24.17 (+0.76) 7 Elena Curtoni (Italia) – 1:24.18 (+0.77) 8 Camille Cerutti (Francia) – 1:24.44 (+1.03) 8 Alice Robinson (Nuova Zelanda) – 1:24.44 (+1.03) 10 Malorie Blanc (Svizzera) – 1:24.65 (+1.24) 12.20 Niente da fare per Wiles: 13ma a 1.

LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: pazzesca Federica Brignone, è al comando! Fuori Goggia Questa mattina si sono svolti i superG femminili alle Olimpiadi di Pechino. LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: Federica Brignone in testa, ma c'è da tremare! Goggia fuori: stava volando Federica Brignone guida la prova di superG femminile alle Olimpiadi, ma lo scenario cambia di continuo.

SuperG diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile LIVEL'Olympia delle Tofane, la celebre pista di Cortina d'Ampezzo, si sviluppa su un tracciato lungo 2150 metri con un dislivello totale di circa 600 metri. Nel tratto più impegnativo, la famosa Schuss, ...

LIVE Sci alpino, superG femminile Olimpiadi in DIRETTA: pazzesca Federica Brignone, è al comando! Fuori GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.58 Anche Lie finisce alle spalle di Federica Brignone: quarta a 0.76. Adesso si trema ...

SI PARTEEEEEE Decolla ora il super-G femminile sull'Olympia delle Tofane! Restate connessi, le nostre azzurre scendono prestissimo! I pettorali: 2 Laura Pirovano 6 Federica Brignone 9 Sofia Goggia 11 Elena Curtoni Spingereeeeeeee

